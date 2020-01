Calcio Napoli, assessore Borriello: “Entro un mese un tavolo con club, ultras e Questura”

L’assessore allo Sport del Comune conferma l’esistenza di un problema tra tifo organizzato e Calcio Napoli e la volontà di trovare una soluzione al malanimo percepito nel San Paolo anche contro l’Inter.

L’ennesima sconfitta, la seconda nelle tre gare della gestione Gattuso, conferma il momento negativo del Calcio Napoli. E tra i punti all’ordine del giorno in una crisi che appare senza via d’uscita, c’è anche il rapporto ormai logoro tra squadra, società e il San Paolo. Durante la gara contro l’Inter a farsi sentire sono stati senza dubbio di più i sostenitori nerazzurri. Smacco non da poco per quello che una volta era un fortino insormontabile.

Il tutto, figlio anche della protesta del tifo organizzato contro il nuovo regolamento dell’impianto di Fuorigrotta. Anche di questo, ha parlato l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Ho incontrato un rappresentante del tifo, che mi ha sottoposto la problematica dello stadio: non si percepisce più il calore del tifo organizzato. Abbiamo deciso di convocare un tavolo, che si terrà entro un mese, a cui presenzieranno comune, società, Questura e rappresentanti del tifo organizzato. Non è un argomento facile. Vogliamo capire come si muovono nelle altre città. Mi sembra doveroso cercare una soluzione che possa riportare all’interno dello stadio il tifo che ci ha fatto sognare. La mancanza del tifo – ha concluso l’assessore Borriello – è come avere un giocatore in meno”.