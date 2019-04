Calcio Napoli assente ad Empoli. Meritata sconfitta

Un piccolo Napoli fa grande l’Empoli. 2-1 per i toscani e Meret migliore degli azzurri

Ormai tutte le partite del Calcio Napoli hanno un unico obiettivo arrivare in forma all’appuntamento con l’Arsenal.

La trasferta di Empoli è tutta in quest’ottica, tenendo anche presente che domenica il Napoli sarà di nuovo in campo contro il Genoa.

In campo motivazioni diverse: da una parte i toscani che pur giocando un bel calcio sono in terzultima posizione e dall’altra il Calcio Napoli forte del solidissimo secondo posto e con la testa ai quarti di finale di Europa League.

Ancelotti mette alla prova molti calciatori con la speranza che la voglia di farsi notare possa dare maggior grinta.

Meret a porta; Koulibaly e Luperto centrali, Mario Rui e Malcuit sulle fasce. A centrocampo Allan e Zielinsky con Callejon e Younes sulle fasce. Milik e Ounas in attacca.

Ci si aspetta molto da Ounas, Younes e Luperto ma sin dai primi minuti si capisce che la voglia di stare in campo dell’Empoli è di gran lunga superiore a quella del Calcio Napoli.

Nonostante questo sono gli azzurri a sfiorare il gol con Younes e Milik ma la palla non entra.

Bravi nel palleggio ed ad uscire dal timido pressing offensivo degli azzurri, l’Empoli arriva prima su tutti i palloni : Krunic, Bennacer e Traorè giganteggiano in mezzo al campo mentre l’attenta difesa costringe ad un gior palla inutile e spesso pericoloso per le opportunità in contropiede.

Al 28’ l’Empoli passa in vantaggio con Farias

Tiro dell’attaccante deviato da Zielinsky. Il pallone beffa l’incolpevole Meret. 1-0

Il Calcio Napoli abbozza una reazione lasciando ampi spazi ai contropiedi empolesi che al 38’ vanno vicini al raddoppio con Caputo: salva Meret.

Al 44’ grande conclusione da fuori area di Zielinsky: è il pareggio 1-1

La bellissima conclusione del polacco sarà l’unica cosa godibile della prestazione partenopea.

Azzurri spenti, con poca voglia e sempre in balìa della foga degli avversari

In poche parole un piccolo Napoli ha fatto grande l’Empoli.

Ounas inconcludente come seconda punta, Younes non incide, Allan e Zielinsky imprecisi, anche Koulibaly si distrae lasciandosi anticipare dai rapidi attaccanti toscani. Una serataccia insomma.

Nella ripresa si spera in un Calcio Napoli diverso e galvanizzato dal pareggio ma è l’Empoli a continuare a correre ed impegnarsi .

Meritatissimo il vantaggio empolese al 53’ su azione di calcio d’angolo.

Dormita della difesa azzurra nella quale si infile Di Lorenzo che di testa supera Meret. 2-1 .

Neppure i cambi danno la giusta scossa: fuori Ounas e Younes, dentro Mertens e Fabian Ruiz. Ancelotti cerca di dare sostanza e esperienza ad una squadra assente.

Vani i tentativi degli azzurri fino alla fine: solo conclusioni a lato di Zielinsky e Milik sul portiere.

Al 75’ altro miracolo di Meret che devia sul primo palo il tiro di Farias. Il giovane portiere ha salvato almeno tre gol!

Anche Verdi viene gettato nella mischia ma i suoi scatti non sorprendono l’attenta difesa.

Finisce tra gli applausi del pubblico toscano e con la consapevolezza che le motivazioni valgono molto di più di quaranta punti di distacco in classifica.

Nulla cambia per il Calcio Napoli mentre per l’Empoli sono tre punti meritatissimi.

Poche sufficienze nel Calcio Napoli: solo Meret e Zielinsky per il gol.

Domenica al San Paolo viene il Genoa: è l’ultima prova prima dell’Arsenal. Ci si aspetta almeno grinta e voglia di divertirsi.