Calcio Napoli, l’Arsenal punta Ancelotti per il dopo Emery

Il club inglese “tifa” per la separazione con il Calcio Napoli per riportare in Premier League il tecnico di Reggiolo.

Calcio Napoli | Ne’ Pochettino, ne’ Allegri: l’uomo dei sogni per l’Arsenal e’ Carlo Ancelotti. Stando al “Daily Express”, e’ l’attuale tecnico del Napoli il primo nome in cima alla lista dei Gunners, ancora alla ricerca del sostituto di Emery. Nonostante la fiducia ribadita ieri da De Laurentiis, la posizione di Ancelotti resterebbe in bilico e qualora fra lui e il Napoli dovesse arrivare il divorzio, a Londra lo accoglierebbero a braccia aperte.

I trionfi alla guida del Chelsea.

All’Arsenal ritengono Ancelotti l’allenatore giusto per riportare la squadra nel calcio che conta, avendo vinto dovunque abbia lavorato, Premier compresa: alla guida del Chelsea ha conquistato campionato ed FA Cup. L’Arsenal vuole tornare agli antichi fasti e per la dirigenza nessun allenatore potrebbe essere piu’ indicato di Ancelotti.