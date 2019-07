Dries Mertens: il bomber belga applauditissimo dai tifosi. In ritiro anche Milik, Zielinski e Mario Rui, mentre domani arrivano capitan Insigne e il nuovo acquisto Manolas.

Prosegue il ritiro del Calcio Napoli a Dimaro, dove stanno pian piano giungendo i “big” che hanno usufruito di più giorni di vacanza dopo gli impegni con le Nazionali. Oggi sono arrivati Mario Rui, Milik, Zielinski e, soprattutto, Dries Mertens, che ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico. E’ infatti bastato che il bomber belga si affacciasse in campo per scatenare il pubblico, al grido di “Ciro, Ciro, Ciro” (suo nome “d’arte”).

Domani sono attesi altri due big, Lorenzo Insigne (capitano sempre più responsabilizzato da mister Carlo Ancelotti) e Kostas Manolas, gran colpo di mercato da 36 milioni di euro, destinato a sostituire Albiol al fianco di Kalidou Koulibaly (ancora impegnato in Coppa d’Africa, come Ounas, mentre Allan è in vacanza dopo il successo del suo Brasile in Coppa America).

I neo-arrivati a Dimaro guarderanno domani dalla tribuna i loro compagni, che saranno impegnati nel primo test stagionale contro il Benevento di Pippo Inzaghi (diretta Sky Sport Serie A ore 17.25, differita Tv8 ore 20.40).

Calciomercato Napoli: si stringe per James Rodriguez ed Elmas

Il club continua intanto il “lavoro ai fianchi” del Real Madrid per portare James Rodriguez al Napoli. Il colombiano (che proprio oggi compie 28 anni) non è stato convocato per la tournée dei blancos, fattore che potrebbe rendere la prossima settimana decisiva per il suo approdo in azzurro. L’accordo è da perfezionare sulla formula, visto che il Real chiede la cessione a titolo definitivo, mentre il club di Aurelio De Laurentiis finora ha provato con il prestito oneroso e il diritto di riscatto. L’intesa sulla cifra c’è (45 milioni di euro), James vuole il Napoli ma c’è da trovare convergenza sulla modalità di un affare che rappresenterebbe senza dubbio il colpo più importante del calciomercato italiano dell’estate 2019.

Molto più vicino l’arrivo del 20enne centrocampista macedone Elif Elmas, anticipato ieri dallo stesso De Laurentiis a Radio Kiss Kiss, visto che il giornalista Walter De Maggio aveva escluso il calciatore da ipotetiche formazioni per il prossimo anno. Per questo ragazzo, il Calcio Napoli è pronto ad offrire al Fenerbahce una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro: un grande investimento per una delle promesse più importanti in Europa.

Elmas dovrebbe sostituire in organico Marko Rog, conteso da Genoa e Cagliari (in cerca del sostituto di Barella, passato all’Inter).