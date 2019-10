Calcio Napoli, Ancelotti sorride: in difesa recuperato Maksimovic

Il tecnico del Calcio Napoli potrà contare sulla presenza del difensore serbo per sostituire l’infortunato Manolas.

Calcio Napoli | C’e’ anche Maksimovic nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la sfida di domani in casa della Spal. Il serbo ha recuperato dal problema muscolare ma non e’ detto che parta titolare. Rimangono a casa Hysaj, Mario Rui e Manolas. Anche in campionato, dunque, persiste l’emergenza in difesa. Ma Ancelotti non si preoccupa piu’ di tanto visto che anche con il Salisburgo mancavano tanti elementi. Non dovesse essere a disposizione Maksimovic, la coppia centrale del Napoli sara’ formata da Koulibaly e Luperto. Sulle fasce da valutare le condizioni di Ghoulam, se dovesse ancora avere dei problemi allora si rivedrebbe la coppia Malcuit-Di Lorenzo.

A centrocampo scalpita Elmas. Il macedone chiede spazio e potrebbe far coppia con Fabian o Zielinski. A sinistra Insigne e’ candidato a una maglia da titolare con Callejon che agira’ a destra. In attacco sicuramente ci sara’ Milik, con lui Mertens, anche se non e’ escluso che il belga riposi in vista dell’Atalanta. In questo caso a contendersi la maglia Younes e Lozano.

I convocati di Ancelotti

Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.