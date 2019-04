Calcio Napoli, Ancelotti: “Sono deluso, mi aspettavo una prestazione diversa”

Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato al termine della sfida persa dagli azzurri contro l’Empoli.

Calcio Napoli | “Sono deluso perche’ stasera mi sarei aspettato una prestazione diversa. Siamo stati altamente sotto tono, con poca intensita’ e troppo disordine e alla fine abbiamo perso. Dispiace perche’ si poteva fare meglio”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta al “Castellani” contro l’Empoli. “Non dobbiamo pensare gia’ alla gara contro l’Arsenal ma alla prossima partita con il Genoa, altrimenti sbaglieremmo – ha aggiunto – Sapevamo di affrontare una squadra affamata di punti e lo dovevamo essere anche noi. Abbiamo giocato a sprazzi, commettendo troppi errori e pagando alcune disattenzioni in maniera evidente. Il turnover? Ho una rosa a disposizione che mi puo’ permettere sempre tante scelte ed e’ ovvio che chi solitamente ha meno spazio, debba cogliere certe occasioni. Non abbiamo rispettato il piano che avevamo preparato per la partita, ovvero rimanere stretti e compatti e poi provare con le accelerazioni a fare la differenza”.

Le parole di Ancelotti

“Dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi, rimango convinto che molto dipenda da noi sia quando facciamo che quando sbagliamo partita e contro l’Empoli non ho visto il Napoli che solo pochi giorni fa era stato riempito di elogi”, ha proseguito Ancelotti.

“Dobbiamo finire bene il campionato perche’ abbiamo ancora il secondo posto almeno da consolidare e quindi non voglio piu’ vedere certi cali di tensione. E’ mancato qualcosa sia a livello nervoso che a livello tattico ma non sono preoccupato per il futuro. Il finale con squadra spregiudicata? Dovevamo tentare il tutto per tutto e quindi ho chiesto il sacrificio ad alcuni giocatori. Abbiamo pero’ costruito non in maniera sufficiente anche perche’ provavamo a risolvere la gara piu’ in maniera singola e non da squadra”.