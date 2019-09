Il tecnico del Calcio Napoli va all’attacco e si scaglia contro le condizioni degli spogliatoi del San Paolo: “Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi?”. Il video di poco fa che testimonia lo stato dei lavori negli spogliatoi.

Calcio Napoli | “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori”. La bomba la lancia nella serata di ieri Carlo Ancelotti, l’allenatore del Napoli, in un attacco durissimo ai lavori in corso allo stadio San Paolo a 48 ore dall’esordio a Fuorigrotta degli azzurri contro la Samp. “In due mesi – aggiunge l’allenatore – si puo’ costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi. Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi? Vedo un disprezzo della squadra e della citta’. Sono costernato”.

Video degli spogliatoi pubblicato su Twitter dalla SSCNapoli

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Parole durissime sugli spogliatoi che sono stati rifatti al termine delle Universiadi che hanno visto una profonda riqualificazione dello stadio San Paolo. Parole che lasciano di stucco chi i lavori li sta facendo a partire da Gianluca Basile, commissario straordinario per le Universiadi: “Sono dispiaciuto -dice – per le parole di Ancelotti. Forse c’e’ stato qualche fraintendimento ma con l’impresa che esegue i lavori avevamo concordato che giovedi’ avrebbero finito di arredarli e pulire e venerdi’ avremmo potuto consegnarli al Calcio Napoli”.

Le parole del direttore dei lavori

Una tempistica confermata anche dal direttore dei lavori Filomena Smiraglia: “Sono sconcertata – afferma – dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti, anche perche’ oggi (ieri ndr) abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori”. “I lavori degli spogliatoio del San Paolo sono finiti, tranne piccole finiture che verranno completate domani. La consegna degli spogliatoi e’ prevista per venerdi’ 13 alle ore 10, la data e’ confermata. Avremmo potuto finire prima ma ci hanno ritardato le piscine che avrebbe dovuto fare il Napoli”, attacca Carlo Perego, amministratore della Tipiesse di Bergamo, che ha realizzato i lavori di ristrutturazione.