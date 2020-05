Calcio Napoli: allenamenti individuali, atletica e tecnica per gli azzurri

Secondo giorno di allenamento individuale facoltativo per il Calcio Napoli al Training Center di Castelvolturno.

Nel rispetto delle norme per l’emergenza coronavirus, secondo giorno di allenamento individuale facoltativo per il Calcio Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri di mister Gattuso hanno svolto un lavoro sviluppato in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica col pallone.

Per primi sono stati impegnati i portieri e poi di seguito, a intervalli, ha lavorato l’intera rosa divisa in due gruppi che si sono allenati in maniera alternata proseguendo la tabella di preparazione con esercizi differenti e complementari rispetto a quelli di ieri.

Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico dove i giocatori hanno lavorato singolarmente in zone personali delimitate.