Calcio Napoli, Albiol torna ad allenarsi in gruppo

Raul Albiol è tornato a fare parte dell’allenamento con i compagni del Calcio Napoli dopo una lunga assenza per l’infortunio e la conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il difensore spagnolo ha giocato la sua ultima partita il 26 gennaio contro il Milan, ma già da tempo giocava sul dolore e così di concerto con il club azzurro decise di farsi operare in una clinica di Londra, il 12 febbraio. Albiol ha eseguito tutta la prima parte della riabilitazione in una struttura specializzata a Barcellona ed è tornato a Napoli nei giorni scorsi. L’ex centrale del Real Madrid oggi ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo. Difficile il suo impiego giovedì contro l’Arsenal, ma Albiol potrebbe tornare in campo a breve.

Il Manchester United punta Koulibaly

Kalidou Koulibaly è l’obiettivo del Manchester United per la prossima stagione. Per il difensore senegalese del Napoli, i ‘Red devils’ sono disposti a fare follie, andando oltre ogni record di investimenti. Secondo quanto riporta il Sunday Express, il Manchester United è pronto a spendere addirittura 110 milioni di sterline (fra i 125 e i 130 milioni di euro) per avere il giocatore. Altro obiettivo della dirigenza è il centrale difensivo francese Raphael Varane, in uscita a fine stagione dal Real Madrid. Il primato per il cartellino più costoso di un difensore appartiene all’olandese Virgil Van Dijk che lasciò il Southampton per vestire la maglia del Liverpool alla modica cifra di 84 milioni.