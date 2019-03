Calcio Napoli a lavoro, Koulibaly con Chiriches o Luperto contro il Sassuolo

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Salisburgo in Europa League, il Calcio Napoli ha cominciato a preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo in campionato.

E’ tornato subito al lavoro il Calcio Napoli dopo il 3-0 rifilato al Salisburgo nella gara di andata degli ottavi di Europa League. Ancelotti ha iniziato a preparare la sfida di domenica pomeriggio in casa del Sassuolo. Chi ha giocato ieri sera ha svolto solo una seduta defaticante tutti gli altri hanno svolto l’intero allenamento. Non ci sara’ Meret tra i pali perche’ squalificato. Al suo posto ci andra’ Ospina. In difesa Koulibaly comandera’ il gioco. Da decidere chi il compagno. Si potrebbe testare Chiriches o Luperto. Sul lato destro spazio a Malcuit a sinistra forse rientra Ghoulam. A centrocampo potrebbe toccare a Diawara in coppia con Allan. Callejon a destra e Verdi a sinistra. In attacco Milik ed Insigne. Domani rifinitura di pomeriggio e poi partenza per Reggio Emilia.

La carica di Maksimovic

“Crediamo moltissimo nelle nostre chance in Europa League. Non pensiamo al futuro perche’ e’ una competizione che si gioca partita dopo partita. La strada e’ lunga, ma siamo consapevoli di poter essere protagonisti”. Cosi’ il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, ai microfoni di Radio Kiss Kiss all’indomani del netto 3-0 rifilato al Salisburgo nel match d’andata degli ottavi di finale. “Abbiamo battuto un avversario forte che ci dara’ battaglia anche al ritorno. Il risultato di 3-0 e’ importante ma non decisivo. In Austria ci tocchera’ un match ad alto ritmo – ha proseguito l’ex Torino –. Ieri abbiamo sbagliato qualcosa nel finale di gara. Ancelotti oggi ce lo ha fatto notare e sappiamo cosa dobbiamo fare in vista della sfida di ritorno. Sicuramente non bisogna abbassare mai la tensione perche’ il Salisburgo ha qualita’ per poter segnare. Forse e’ la prima volta che affrontiamo una squadra che ha avuto una tale intensita’ di pressione per tutta la gara. Questo e’ stato un bel test per capire quale sia il livello europeo”.

Il 3-0 e’ un ottimo risultato, ma a tenere alta l’attenzione in casa Napoli ci sono le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly e, con Albiol infortunato, Ancelotti dovra’ affidarsi a una coppia di centrali inedita. “Mancheremo io e Kalidou e ci dispiace. Pero’ siamo certi che abbiamo una rosa e un gruppo all’altezza di disputare una grande gara. Luperto e Chiriches sono due ottimi difensori e daranno il loro contributo importante”, assicura Maksimovic che non vuole sbilanciarsi sui possibili favoriti in questa Europa League. “Io penso che in campo internazionale non esistano mai veramente dei favoriti. Lo abbiamo visto in Champions nell’ultimo turno e questo discorso vale anche per l’Europa League. Tutto e’ possibile e ognuno puo’ giocarsi le proprie opportunita’”. Con Ancelotti si e’ ritagliato un ruolo importante in questo Napoli, mentre con Sarri non riusciva a trovare spazio. “Io posso parlare soprattutto di Ancelotti, perche’ Sarri ha fatto le sue legittime scelte e per me c’era poco spazio. Ho capito che tutto era cambiato quando ho visto Ancelotti in ritiro che mi seguiva con stima e attenzione”.

“Con lui abbiamo un grande rapporto, mi ha dato l’opportunita’ di giocare e di esprimere le mie qualita’. Adesso voglio ricambiare la fiducia ogni qual volta vado in campo”, ha aggiunto Maksimovic parlando del suo tencico. Chiusura sul campionato, domenica il match in casa del Sassuolo. “Una squadra sempre brillante e imprevedibile. Abbiamo gia’ iniziato ad analizzare il match con il mister e saremo pronti alla sfida”.