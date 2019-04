Calcio: Il Napoli Femminile vince anche contro il Palermo

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay è a un solo punto dalla vittoria matematica del girone D della serie C.

La squadra allenata da Peppe Marino ha vinto contro la Ludos Palermo, seconda forza del girone, la gara valida per la nona giornata di ritorno (2-1) mettendo una seria ipoteca sul primo posto finale che regala l’accesso allo spareggio per la promozione.

La gara è stata sbloccata da un gol di testa di Caiazzo su azione da calcio da fermo (35’), mentre il raddoppio è arrivato al 74’ con Risina che è andata a segno superando il portiere e mettendo in rete a porta vuota, dopo un errore dal dischetto di Sibilio pochi minuti prima. Nel finale è arrivato il gol della bandiera delle siciliane su rigore segnato da La Mattina al 91’.

“Abbiamo giocato una buona gara nel primo tempo ma non siamo riusciti a mantenere gli stessi ritmi nella ripresa – ha spiegato il tecnico partenopeo a fine partita -. Come contro il Salento, non siamo riusciti a far girare la palla velocemente e questo ci fa capire che dobbiamo ancora crescere perché manca un punto per vincere il girone e adesso arriveranno partite, tra campionato e coppa, che saranno delle finali e che dovremo vincere mettendo in campo la nostra qualità, che è tanta ma che va dimostrata sul campo”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo domenica 14 aprile in trasferta contro il Sant’Egidio Femminile.

nella foto Risina