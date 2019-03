Calcio: il Napoli Femminile pareggia contro il Salento

Le azzurre del Napoli Femminile dominano ma non riescono a sbloccare il risultato. La squadra Primavera in finale nel torneo Arco di Trento

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay non riesce a sfondare il bunker del Salento, che al termine di una gara dominata sul piano del gioco e delle occasioni dalle partenopee riesce comunque a portare a casa un punto con uno 0-0 nella partita valida per la sesta giornata di ritorno della serie C.

Tante le palle-gol per il Napoli, con un palo di Kubassova e tante altre opportunità sprecate che non hanno permesso di concretizzare una supremazia totale nel possesso palla. Da segnalare anche diverse decisioni dubbie nell’area salentina che avrebbero potuto indirizzare la gara diversamente.

“Abbiamo avuto una supremazia netta ma purtroppo sterile – ha spiegato a fine gara il tecnico, Peppe Marino -. Abbiamo dominato la partita senza correre rischi in fase difensiva ma non siamo riusciti a sbloccarla.

Sicuramente se qualche decisione dell’arbitro fosse stata diversa la gara l’avremmo potuta vincere agevolmente, è stato permesso alle nostre avversarie un gioco ostruzionistico che non ci ha agevolato. Puntiamo a rifarci subito nella gara di Coppa Italia”.

Contemporaneamente, la squadra Primavera ha conquistato l’accesso alla finale del torneo Arco di Trento, la più prestigiosa manifestazione giovanile italiana, battendo in semifinale il Pinerolo 4-1. La finale si disputerà martedì 12 marzo.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo mercoledì 13 marzo in casa nuovamente contro il Salento per la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia.