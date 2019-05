Calcio a 5: Red Bull Neymar Jr’s Five sabato 18 maggio la tappa di Napoli

Red Bull Neymar Jr’s Five: L’evento di Calcio a 5 giunto alla quarta edizione, si disputerà sempre al Centro Sportivo Flegreo. C’è ancora tempo per iscrivere la propria squadra, maschile o femminile.

Il maltempo non ferma il Red Bull Neymar Jr’s Five. Sabato prossimo, 18 maggio, infatti si disputerà la tappa di qualificazione di Napoli. Rinviato a causa del maltempo e in particolare della forte pioggia che si è abbattuta sulla città campana lo scorso 4 maggio, l’evento si disputerà sempre presso il Centro Sportivo Flegreo della Arend ASD.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’obiettivo è quello di replicare i 500 iscritti e le oltre 80 squadre partecipanti del 2018. La tappa napoletana, infatti, risultò quella più numerosa della scorsa edizione.

Giunto alla quarta edizione, il Red Bull Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a 5 riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra. Le squadre femminili e maschili vincitrici della Fase Nazionale, in programma a Milano sabato 8 giugno, voleranno in Brasile per la Finale Mondiale presso l’Instituto Projeto Neymar Jr e incontreranno il talentuoso calciatore brasiliano.

In Italia la novità 2019 è rappresentata dal numero di tappe di qualificazione: 10. Infatti, oltre a Napoli si è disputato anche a Palermo, Bari, Firenze, Genova, Roma, Padova, Bologna, Torino e Milano.

Intanto continua il social contest “outplay them all”. Entro il 24 maggio permetterà a giovani talenti di farsi notare da una squadra di scouting attraverso clip video di 60 secondi postate sui propri canali Instagram, utilizzando l’hashtag #outplaythemall e taggando @redbullneymarjrsfive.

Alla fine verranno selezionate le 6 migliori clip che mostreranno in modo creativo le abilità calcistiche dei ragazzi, mentre Neymar Jr stesso selezionerà personalmente un jolly per il 7° giocatore. Il premio finale per i selezionati sarà giocare una partita contro Neymar Jr e i suoi compagni di squadra. I vincitori del contest verranno annunciati il 31 maggio.

La partecipazione al social contest è dedicata ai singoli giocatori che non sono stati in grado di formare una squadra, che hanno abbandonato troppo presto il torneo o appartenenti a Paesi non partecipanti.

Info iscrizioni

Per saperne di più sulle tappe di qualificazione in Italia e le modalità per partecipare al Neymar Jr’s Five vai su https://www.neymarjrsfive.com/it e iscrivi la tua squadra di calcio a 5.