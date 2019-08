Calcio Napoli: l’1 agosto 1926 nasceva il club azzurro, divenuto nel tempo il più prestigioso del Sud Italia.

Mentre la squadra di Carlo Ancelotti si prepara alle prossime amichevoli e allo scoppiettante avvio di campionato contro Fiorentina e Juventus, con la società che si sta muovendo sul mercato alla ricerca degli ultimi due nomi di prestigio da aggiungere a un organico già molto competitivo (i sogni si chiamano James Rodriguez e Mauro Icardi), il Calcio Napoli compie oggi 93 anni.

Era infatti l’1 agosto 1926, quando vi fu la nascita di quello che poi sarebbe diventato il più grande club calcistico del Sud, conosciuto in tutto il mondo. È innanzitutto la società di Aurelio De Laurentiis a fare gli auguri ai tifosi azzurri, celebrando la propria storia sui social con una foto d’epoca in bianco e nero, accompagnata dalla seguente didascalia: “93 anni di storia, di campioni e di momenti indimenticabili. Tanti auguri Napoli”.

Una storia con presidenti (come Achille Lauro, Corrado Ferlaino e Aurelio De Laurentiis) e tanti capitani diversissimi tra loro (come Antonio Juliano, Peppe Bruscolotti, Ciro Ferrara, Francesco Montervino, Paolo Cannavaro, Marek Hamsik, Lorenzo Insigne, con Diego Armando Maradona “fuori classifica” anche in tale aspetto).

Un percorso che si divide in tanti periodi di splendore (l’epoca maradoniana, quella attuale, gli splendidi sogni irrealizzati nelle epoche di Pesaola, Sivori e Altafini, dallo spettacolare Napoli di Vinicio e anche da quello di Rino Marchesi e Rudy Krol), ma anche di terribili cadute (stagioni anonime negli anni ’80 prima dell’arrivo di Maradona, le retrocessioni e il fallimento tra la fine degli anni ’90 e il 2004, quando arrivò ADL a salvare una storia di cui rimaneva solo il nome). Tutto ricordato in una recente mostra al Mann, Il Napoli nel mito. Pochi i trofei conquistati, ovvero due scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Coppa Uefa (il traguardo che ha più esaltato i tifosi nel mondo, forse anche più del tricolore): tutti però accompagnati da una amore incondizionato.

La stessa che il pubblico ha vissuto (e vive) nei momenti più difficili, “al di là del risultato” (come recita uno storico striscione al San Paolo). 93 anni di passione, con l’augurio di tornare ad alzare trofei quanto prima nel San Paolo rinnovato per l’Universiade: è questo il sogno (e non l’ossessione) dei tifosi napoletani.

Il Calcio Napoli compie 93 anni: gli auguri social

Tantissimi gli auguri social in questa giornata: dall’ex allenatore Rafa Benitez (sempre benvoluto dal pubblico nonostante i soli due anni all’ombra del Vesuvio) all’Uefa (che ha postato lo storico gol di Edinson Cavani contro il Manchester City, di fatto decisivo per la qualificazione del Napoli di Walter Mazzarri agli ottavi della Champions League 2001-2012).

Meraviglioso poi il messaggio di uno degli attuali protagonisti del Calcio Napoli, Amin Younes, che ha elogiato il fortissimo legame tra tifosi e squadra: “Sempre come una famiglia. Forza Napoli sempre. Buon compleanno“.