Brescia-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Brescia-Napoli è l’anticipo che apre la venticinquesima giornata di campionato: le scelte di Diego Lopez e Gattuso per un match da non fallire.

Brescia-Napoli | Nel Brescia che stasera affronta il Napoli recuperano Joronen, Tonali e Gastaldello mentre restano al palo Cistana, Torregrossa e Romulo oltre al secondo portiere Alfonso. Lopez sembra intenzionato a proporre un 4-3-2-1 con Zmrhal e Bjarnason alle spalle di Balotelli. In difesa Mateju giocherà per la seconda partita consecutiva da centrale adattato.

Seduta mattutina quella di ieri per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno dove gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma domani sera al Rigamonti. La squadra si è allenata iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità.

Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in piscina per Malcuit.

Le probabili formazioni.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Martella, Chancellor, Mateju, Sabelli; Bisoli, Bjarnason, Tonali; Zmrhal, Skrabb; Balotelli. Allenatore: Diego Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

Dove vedere il match in streaming e tv.

La sfida del Rigamonti tra Brescia e Napoli, in programma per stasera alle ore 20.45, sarà trasmessa su Sky. Tutti gli abbonati all’emittente satellitare potranno vedere la partita sul canale Sky Sport Serie A. Per chi volesse seguirla tramite smartphone e tablet potrà farlo su SkyGo o NowTV.