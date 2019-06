Boxers Improta: tre ori al “Gladiator 3” di Santi Cosma e Damiano

Boxers Improta: grande soddisfazione per il team di Teverola, con le affermazioni di Armando Cervo, Giuseppe Marino e Pasquale Tozzi.

Nel pomeriggio di domenica 23 giugno, i kickboxers componenti del Team Boxers Improta hanno partecipato al trofeo nazionale di sport da ring “Gladiator 3”, tenutosi in Santi Cosma e Damiano (provincia di Latina). La manifestazione è stata organizzata dalla “Golden Fighters Federation”, gestita dai Maestri Gianfranco Polidoro ed Ennio Falso.

Hanno partecipato quattro atleti all’evento sportivo. Armando Cervo (Free Boxe), Giuseppe Marino (Free Boxe) e Pasquale Tozzi (Kick boxing) hanno conquistato una medaglia d’oro a testa. Argento per Giovanni Paolo Beneduce nella Free Boxe.

“Abbiamo avuto a che fare con una realtà innovativa del mondo dello sport da combattimento – ha commentato il Maestro Antonio Improta -. Il risultato premia il lavoro svolto durante tutto l’anno ed arriva nonostante abbiamo dovuto far fronte a diverse assenze di peso dovute ad impegni scolastici e lavorativi. Come sempre, la nostra accademia teverolese non tradisce le aspettative, onorando la tutta la comunità”.