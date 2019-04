Boxers Improta: grande soddisfazione per il team campano alla coppa Italia I.C.O di Taranto, con le affermazioni di Giuseppe Marino, Pasquale Tozzi e Carmine Ianniello.

Altri successi per i Boxers Improta. Domenica 31 marzo, i kickboxers del Team Improta di Teverola hanno partecipato alla Coppa Italia I.C.O. 2019, disputatasi presso il palazzetto dello sport di Sava, in provincia di Taranto.

Alla kermesse hanno partecipato oltre 400 atleti provenienti da varie regioni d’Italia, dimostrando un buon livello tecnico. Il team Improta ha gareggiato con soli 6 atleti a fronte delle pesanti assenze, per vario motivo, di alcuni atleti di punta. Come dimostrato in diverse occasioni, però, la scuola teverolese ha dato prova di essere tra le migliori in campo nazionale.

I tre primi posti sono stati ottenuti da: Giuseppe Marino (Freeboxe), Pasquale Tozzi (kick boxing) e Carmine Ianniello (Kick boxing). In zona medaglie sono, invece, giunti Giuseppe Moscariello, Giovanni Beneduce e Raffaele Ianniello.

“Ringrazio i miei allievi – commenta il Maestro Antonio Improta – che quando salgono sul ring danno sempre il meglio di sé stessi, indipendentemente dal risultato finale. Un grazie va a mia figlia Vincenza, responsabile tecnico della nostra palestra di famiglia, ed a tutto lo staff, sempre entusiasta della visibilità sportiva e sociale garantita”.