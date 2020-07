Bologna-Napoli: le due squadre si affronteranno alle 19.30. Lozano dal primo minuto? Probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv.

Il test del Dall’Ara contro il Bologna rappresenterà per il tecnico del Calcio Napoli, Rino Gattuso, una ulteriore prova generale in vista del big-match di Champions contro il Barcellona (in programma sabato 8 agosto, ore 21). Bologna-Napoli promette certamente spettacolo, visto che le due squadre non hanno più obiettivi di classifica.

Se i rossoblù di Sinisa Mihajlovic veleggiano tranquillamente a metà classifica grazie al bel gioco mostrato fino ad oggi (con tanto di vittorie in casa dell’Inter e dello stesso Napoli, ai tempi della crisi nera con Ancelotti in panchina), dall’altro lato i partenopei sono già sicuri dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, anche se, per quanto visto nonostante tutti i problemi di questa stagione, meriterebbero il quinto posto alle spalle delle quattro formazioni di testa (Juventus, Atalanta, Lazio e Inter). Ma, come i tifosi sanno ormai molto bene, Rino Gattuso vuole tenere tutti sulla corda in queste ultime sei partite pre-Barcellona, capendo anche chi tra i calciatori “in bilico” potrà restare l’anno prossimo. Tra questi, c’è sicuramente Hirving Lozano, che potrebbe partire titolare al posto di uno tra Callejon e Insigne (per il ruolo di ala destra il favorito sembra comunque Politano, col Chucky che potrebbe far rifiatare l’onnipresente Insigne).

La logica del turn-over premierà inoltre Meret e Hysaj, mentre a centrocampo torna titolare Demme. Il centravanti sarà Milik (sempre più lontano dal Napoli visto l’imminente arrivo di Osimhen).

Bologna-Napoli: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian; Politano (Lozano), Milik, Insigne (Lozano). All. Gattuso.

Bologna-Napoli: dove vederla in streaming, tv e radio

La partita sarà trasmessa da DAZN in diretta streaming e potrà essere vista anche in tv se si è in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con la app o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN con un abbonamento Sky potranno seguire il match in tv anche mediante la app presente sul decoder Sky Q. Bologna-Napoli sarà inoltre trasmessa anche sul canale satellitare DAZN1 per coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta radiofonica su Rai Radio 1 e Kiss Kiss Napoli.