Basket. Virtus Bava Pozzuoli vince contro Silva Group Basket Scauri

Basket: I laziali cercano di riaprire la gara ma quando Tredici piazza la bomba nell’ultimo minuto e chiude il match con la Virtus Bava Pozzuoli che sbanca il Pala Borrelli per 68-79.

La Virtus Bava Pozzuoli interrompe la serie negativa centrando la decima vittoria stagionale portandosi a quattro punti dalla zona play off. Una partita dove ha brillato la stella del play Amar Balic, per lui 26 punti, 6 rimbalzi e 20 di valutazione.

Bene anche la prova di Tomasello, con doppia doppia per lui (12 punti e 14 rimbalzi), così come in evidenza anche Picarelli, Tredici e Caresta. Pozzuoli ha giocato senza Marchini, vittima nell’ultimo allenamento di un infortunio.

Sono i padroni di casa a realizzare il primo canestro del match con Murri e ad infilare un break di 6-0. Pozzuoli trascinata da Balic si riesce a portare sul -1 (9-8). I flegrei dimostrano di essere in partita e con una tripla di Picarelli chiudono avanti il primo quarto (16-19).

Nel secondo parziale Scauri scossa a dovere dal proprio tecnico riesce a riportarsi avanti e a raggiungere il +12 con un tiro dall’arco di De Meo (42-30 al 19′). Nel terzo quarto coach Gentile fa ruotare gli uomini a sua disposizione con Pozzuoli che riesce a piazzare un break decisivo chiuso da una una tripla di Caresta del sorpasso (53-55 al 29′) con Balic che chiude il terzo parziale con due liberi.

Nell’ultimo periodo Pozzuoli gestisce il vantaggio con Scauri che non riesce più a creare problemi alla difesa puteolana. E’ una tripla di Balic a portare i gialloblù sul +10 al 38′ (60-70). I laziali cercano di riaprire la gara ma quando Gianluca Tredici piazza la bomba nell’ultimo minuto chiude il match con Pozzuoli che sbanca il Pala Borrelli per 68-79.

Silva Group Basket Scauri – Bava Virtus Pozzuoli 68-79

Silva Group Basket Scauri: Chessari 26 (8/10, 3/7), Murri 14 (2/6, 1/5), Albertini 13 (5/10, 1/4), Artuso 5 (1/7, 1/1), De Meo 5 (2/5, 0/1), Lucarelli 3 (0/2, 1/7), Diouf 2 (1/1, 0/0), Treglia, De Clemente ne, Venturo ne, La Valle ne. All. Ortenzi

Bava Virtus Pozzuoli: Balic 26 (5/10, 4/11), Picarelli 16 (2/4, 2/5), Tomasello 12 (2/2, 0/1), Tredici 10 (1/1, 2/4), Caresta 7 (2/2, 1/3), Bordi 5 (1/3, 1/2), Mehmedoviq 3 (1/1, 0/0), Lurini, Nacca, Errico, Marchini ne. All. Gentile

Arbitri: Giordano di Gela e Parisi di Catania

Note Tiri liberi: Scauri 9/12 – Pozzuoli 21/27. Rimbalzi: Scauri 23 (Murri 13) – Pozzuoli 34 (Tomasello 14). Assist: Scauri 7 (Murri 3) – Pozzuoli 1 (Balic 1)