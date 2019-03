Basket: La Virtus Bava Pozzuoli vince lo scontro diretto contro l’Alfa Basket Catania

Basket, Virtus Bava Pozzuoli: I gialloblù piazzano un break di 35-14 negli ultimi dieci minuti che alla fine valgono i due punti.

Un successo di squadra. La Virtus Bava Pozzuoli vince lo scontro diretto contro l’Alfa Basket Catania grazie ad un quarto parziale sontuoso. I gialloblù piazzano un break di 35-14 negli ultimi dieci minuti che alla fine valgono i due punti.

I puteolani chiudono con tre uomini in doppia cifra dove prevalgono i 30 punti di Gennaro Tessitore (7/11 dal pitturato e 4/6 da 3), la doppia doppia di Matteo Bini, autore di 21 punti e 12 rimbalzi, e un Fabrizio De Ninno che lanciato dalla panchina ha realizzato la bomba che ha aperto la strada del successo e segnato punti pesantissimi.

Continuità aveva chiesto coach Mariano Gentile la scorsa settimana e i suoi ragazzi l’hanno seguito alla lettera. Una gara dove i puteolani sono andati all’inferno e sono rinati per ben due volte.

Il primo canestro della gara è di Carrichiello, poi, Catania prende il largo (4-11 al 4′). Pozzuoli cerca di far paura agli avversari ma i gialloblù appaiono molto contratti e tesi con Agosta che dal pitturato chiude il primo quarto sul 15-24.

Coach Gentile striglia a dovere i suoi e un tiro da sotto di capitan Errico riporta i flegrei a -3 (25-28 al 14′). I siciliani però sembrano molto sicuri in campo e non intendono cedere un centimetro ai flegrei.

E’ un canestro dall’area di Thiam a rimettere tutto in corso a metà gara (36-38). Al ritorno in campo una tripla di Bini è il sorpasso con Tessitore che lo imita pochi secondi dopo (46-41 al 23′). Il match va avanti punto a punto fin quando Catania non piazza il break di 14-0 chiudendo con una tripla di Sirakov al 30′ sul 48-61.

Quando Sirakov realizza il punto del 50-65 la gara sembra ormai più che definita. Pozzuoli si ricompatta e con l’ingresso di De Ninno cambia tutto in campo. Parziale di 17-2 con Tessitore che piazza bombe da ogni zona del campo.

Gara equilibrata fino al 73 pari, poi, De Ninno piazza la tripla che apre la strada della vittoria con i puteolani che non sbagliano un libero. Il recupero di Bini e la sua schiacciata chiudono il match sull’83-75 finale.

“E’ stata una gara strana perché non siamo riusciti a leggere bene il loro modo di difendere con cambi sistematici dall’inizio del match – dice coachMariano Gentile-.Catania ci ha messo in grande difficoltà. Siamo stati bravi a reagire, a riaprire la gara, nel modo di attaccare e nonostante non fossimo pronti contro il loro modo di difendere abbiamo risposto bene.

E’ stata la vittoria di tutti anche di chi era in panchina e non è entrato. Nel basket si perde quando tutti giocano male e si vince e ci si esalta quanto tutti fanno il loro dovere alla perfezione.

Non amo fare elogi personali perché se si perdeva non era colpa dei singoli giocatori, così anche in caso di vittoria non è solo merito di qualche giocatore ma di tutta la squadra. D’ora in avanti dovremo farci trovare sempre pronti perché le squadre avversarie ci studiano e si preparano contro di noi. Da un lato ciò mi fa piacere però diventa sempre più dura e difficile ma non ci faremo trovare impreparati”.

VIRTUS BAVA POZZUOLI 83

ALFA BASKET CATANIA 75

Bava Virtus Pozzuoli: Tessitore 30 (7/11, 4/6), Bini 21 (5/7, 3/4), Thiam 13 (6/12, 0/0), De Ninno 9 (3/3, 1/2), Errico 4 (1/2, 0/0), Dimarco 2 (1/3, 0/1), Carrichiello 2 (1/5, 0/3), Mehmedoviq 2 (1/1, 0/1), Conforto, Mangiapia ne, Denadic ne, Di Domenico ne. All. Gentile

Alfa Basket Catania: Provenzani 15 (3/7, 3/6), Sirakov 15 (3/5, 3/8), Gatti 9 (3/8, 1/2), Vita Sadi 9 (4/7, 0/0), Florio 9 (3/6, 1/5), Agosta 7 (2/4, 1/4), Gottini 5 (0/0, 1/2), Mavric 4 (1/1, 0/1), Abramo 2 (0/1, 0/1), Consoli (0/1, 0/1). All. Guerra

Arbitri: D’Orazio di Vittorio Veneto e Secchieri di Venezia

Note: Tiri liberi: Pozzuoli 9/14 – Catania 7/8. Rimbalzi: Pozzuoli 41 (Bini 12) – Catania 27 (Gatti 11). Assist: Pozzuoli 17 (Dimarco 12) – Catania 5 (Gatti 3)