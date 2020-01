Basket. Gevi Napoli, domani c’è Trapani al PalaBarbuto

Domani alle ore 18 la Gevi Napoli ospiterà la 2B Control Trapani, attualmente a quota 20 punti in graduatoria. Sacripanti: “Uniti per i nostri obiettivi”.

La GeVi Napoli torna in campo al PalaBarbuto: domani alle ore 18 gli azzurri ospiteranno la 2B Control Trapani, attualmente a quota 20 punti in graduatoria. All’andata Napoli si impose al PalaConad 75-83.

Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Domani abbiamo una partita molto importante contro Trapani, una squadra reduce da cinque vittorie consecutive. Grazie all’innesto di Palermo hanno raggiunto un ottimo equilibrio e per questo sarà una partita molto difficile per noi. All’andata abbiamo vinto giocando una delle nostre migliori gare. Ci vorrà grande dedizione e dovremmo essere bravi a sfruttare il fattore campo. Abbiamo aggiunto Iannuzzi anche se con noi ha fatto solo due allenamenti. Ci porta qualità, anche se dovremo inserirlo in maniera graduale. Ci garantirà profondità e ci consentirà di allargare gli spazi per tutti gli altri. A Capo d’Orlando abbiamo affrontato una partita durissima, molto fisica contro un avversario che voleva la vittoria a tutti i costi. Siamo stati poco brillanti dal punto di vista fisica e non abbiamo fatto canestro dalla distanza. In questo campionato ogni partita è aperta a qualsiasi risultato. Domani spero che il pubblico ci dia grande supporto come contro Scafati. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, abbiamo bisogno di essere tutti uniti per spingere la squadra verso gli obiettivi stagionali”.

Sarà possibile seguire la gara in diretta su LNP Pass e con aggiornamenti in tempo reale sui canali social del club.