Barcellona, stop di 4 mesi per Suarez: salterà il match di Champions contro il Calcio Napoli

L’attaccante uruguaiano è stato operato a seguito di un grave infortunio, che potrebbe aver messo la parola fine alla sua stagione e di conseguenza non potrà scendere in campo nella doppia sfida contro il Calcio Napoli.

Calcio Napoli | Potrebbe essere molto piu’ grave del previsto l’infortunio di Luis Suarez. Il centravanti del Barcellona, operato ieri al ginocchio sinistro dal dottor Ramon Cugat, rischia quattro mesi di stop. Secondo “Sport”, infatti, non si tratterebbe soltanto del problema al menisco di cui si parlava ieri. In attesa di conoscere i tempi di recupero fissati dal club, appare ormai certo che Suarez saltera’ in ogni caso almeno l’andata degli ottavi di finale di Champions in casa del Napoli, fissata per il 25 febbraio.

Arriva la conferma da parte del Barcellona: Suarez sara’ costretto a fermarsi per circa 4 mesi, stagione dunque praticamente finita per l’uruguaiano che fin qui aveva realizzato 14 gol in 23 partite (11 nella Liga e 3 in Champions), oltre a 7 assist.