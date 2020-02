Automobilismo: Aci Campania ha reso noto il calendario completo delle gare sportive in programma nel 2020. Ecco tutte le gare.

L’ACI Campania – la Federazione sportiva automobilistica riconosciuta dal CONI – rende noto il calendario delle gare motoristiche che si svolgono quest’anno nella regione. In particolare, sono iscritte a calendario 55 corse di cui 5 sono di Formula Challenge, una di Rally, una di Regolarità Auto Storiche, 13 di Slalom, 10 di Trial 4×4 e 25 di Karting, con in evidenza la prova del Campionato europeo di Karting assegnata dalla FIA al Circuito Internazionale Napoli di Sarno in programma dal 14 al 17 maggio. Ecco, nel dettaglio tutti gli appuntamenti:

FORMULA CHALLENGE

07/03 – 08/03 32° NAPOLI CHALLENGE-SARNO SA;

26/04 – 26/04 1° F. CH. MEDAGLIA D’ORO SUD MOTOR EXPO-ARIANO IRPINO AV;

02/08 – 02/08 4° F. CH. ESTATE AVELLINESE AV;

27/09 – 27/09 33° NAPOLI CHALLENGE-SARNO SA;

31/10 – 01/11 11° SANTAMARIA CHALLENGE-AIROLA BN.

RALLY

20/06 – 21/06 8° RALLY DEL MATESE – 6° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO CE.

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

27/06 – 28/06 15 ^ LA MILLECURVE AV.

SLALOM

14/03 – 15/03 21° TROFEO CITTA’ DI MASSA LUBRENSE NA;

29/03 – 29/03 XXXI^ COPPA DELLA PRIMAVERA – FURORE SA;

02/05 – 03/05 1° SLALOM CITTA’ DI ERCOLANO-TARGA VESUVIO NA;

20/06 – 21/06 35° MAXISLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA SA;

05/07 – 05/07 4° SLALOM CITTÀ DI SOLOPACA BN;

12/07 – 12/07 17° SLALOM DI MONTEVERGINE-MEMORIALORESTE CILENTO AV;

19/07 – 19/07 3° MINISLALOM COLLINE DEL SANNIO-TROFEO CITTA’ DI REINO BN;

05/09 – 06/09 9° MAXISLALOM CITTA’ DI ROCCADASPIDE SA;

13/09 – 13/09 2° MINISLALOM CITTÀ DEI VINI BN;

19/09 – 20/09 5° SLALOM CITTA’ DI SAN GREGORIO MAGNO SA;

04/10 – 04/10 2° MINISLALOM CITTÀ DI OTTAVIANO NA;

25/10 – 25/10 4^ MINISLALOM CITTA’ DI TRAMONTI SA;

07/11 – 08/11 16° SLALOM SORRENTO-SANT’AGATA NA.

TRIAL 4X4

02/02 – 02/02 1° TROFEO I BARONI 4X4 SA;

15/03 – 15/03 2° TROFEO GLADIATORI 4X4 BN;

29/03 – 29/03 5° TROFEO 4X4 ADVENTURE CE;

17/05 – 17/05 1° TROFEO CAIAZZO 4X4 OFF ROAD CE;

24/05 – 24/05 3° TROFEO CLUB SANNIO FUORISTRADA BN;

14/06 – 14/06 5° TROFEO CLUB MUTRIA FUORISTRADA BN;

06/09 – 06/09 1° TROFEO AVELLINO OFF ROAD AV;

13/09 – 13/09 1° TROFEO GLADIATORI 4X4 BN;

25/10 – 25/10 1° TROFEO FREE ARIANO AV;

22/11 – 22/11 5° TROFEO SALERNO FUORISTRADA SA;

KARTING