Arsenal-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Arsenal-Napoli, gara di andata dei quarti di Europa League, si giocherà alle 21 di giovedì: tutti i dubbi di Emery e Ancelotti per una sfida che sa di finale anticipata.

Adesso è ufficiale, Arsenal-Napoli, big-match dei quarti di finale d’Europa League, andrà in onda in chiaro su TV8, giovedì 11 aprile, alle ore 21.00. Le due squadre restano, con il Chelsea di Maurizio Sarri, le più accreditate alla vittoria finale e per questo il match sarà seguito da un importante pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con gli inviati sul campo. In studio, Anna Billò e Fayna con Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita vedrà le interviste e i commenti a caldo dei protagonisti e gli highlights di tutti gli altri match della serata.

I convocati di Ancelotti

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 22 giocatori per l’andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedi’ sera a Londra in casa dell’Arsenal. Questa la lista: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj. Centrocampisti: Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano. Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

Arsenal-Napoli, le probabili formazioni

Arsenal: Leno; Mustafi, Monreal, Sokratis; Kolasinac, Ramsey, Xhaka, Maitland-Niles; Ozil; Aubameyang, Lacazette.

Napoli: Meret, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Callejon, Mertens, Milik.

Arbitra lo spagnolo Undiano Mallenco

La sfida di Londra sara’ arbitrata dallo spagnolo Alberto Undiano Mallenco. Il fischietto iberico sara’ coadiuvato dagli assistenti Raul Cabanero Martinez e Inigo Prieto Lopez de Cerain; addizionali Xavier Estrada Fernandez e Jose’ Luis Munuera Montero; quarto uomo Diego Barbero Sevilla.