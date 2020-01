Arechi Calcio, stop in trasferta. Sconfitto dall’Atletico Salerno

L’Arechi Calcio sconfitto dall’Atletico Salerno alla fine di una gara aperta e decisa da una bella punizione di Esposito nel secondo tempo.

L’Arechi Calcio si ferma a tre vittorie consecutive, i bianco granata sono stati sconfitti dall’Atletico Salerno alla fine di una gara aperta e decisa da una bella punizione di Esposito nel secondo tempo.

Gli uomini di mister Ruben Romano ritrovano Daniele Di Muro ma partono male, sorpresi dal dinamismo degli avanti di casa che partono con il piede sull’acceleratore e mettono alla prova Nicola Sorgente bravo e fortunato in avvio, prima con un intervento in tuffo e dopo con il palo a salvare i longobardi.

I primi venti minuti sono di marca Atletico Salerno, capace di tenere il pallino del gioco e di aprire la difesa ospite con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo ma l’Arechi Calcio riesce a controllare senza correre altri rischi, nonostante due calci di punizione calciati dagli avversari da buona posizione. Per gli ospiti i più pericolosi sono Amedeo Ceresoli e Daniele Di Muro che ci provano in un paio di occasioni da fuori senza cogliere di sorpresa il bravo Landi.

L’Arechi Calcio cresce nella parte centrale della frazione, quando un buon fraseggio sulla sinistra tra Daniele Di Muro e Ivan Romano offre ad Amedeo Ceresoli una ghiotta occasione che però sfuma sul fondo. Alla mezz’ora ci prova anche Luca Naddeo da fuori ma la sua conclusione è alta.

Al 35esimo e al 39esimo Nicola Sorgente interviene in due circostanze, sempre su lanci che scavalcano la difesa bianco granata. Al 42esimo l’occasione più ghiotta capita nei piedi di Daniele Di Muro che dal limite conclude di sinistro ma trova sulla sua strada l’ottimo Landi che respinge.

Al 45esimo Provenza si destreggia ottimamente sulla destra del campo dell’Arechi Calcio ma il suo traversone è preda dell’uscita bassa dell’attento Nicola Sorgente, la prima frazione termina senza altre occasioni.

Nella ripresa mister Ruben Romano opera un cambio, fuori Daniele Di Muro ancora non al top dopo il lungo stop, dentro Luca Attanasio all’esordio assoluto con la maglia del principe longobardo. L’Arechi Calcio sembra aver preso le misure agli avversari e riesce a gestire il possesso con maggiore convinzione ma la partita diventa una sfida a scacchi dove gli ospiti tengono palla senza essere graffianti.

L’Arechi Calcio ci prova con Giovanni Califri ben servito da Luca Naddeo, ma l’esterno conclude senza trovare lo specchio della porta. L’Atletico Salerno ci prova su punizione ma non riesce a rendersi pericoloso ne con Esposito, ne con Severino.

Gli ospiti crescono e al 62esimo dopo un buon fraseggio tra Luca Attansio e Amedeo Ceresoli è proprio quest’ultimo a tentare una conclusione dal limite ribattuta dalla difesa. Al 66esimo Luca Giannattasio scarica su Ivan Romano che salta il diretto avversario e conclude da fuori area, Landi vola e devia in angolo. Sul corner battuto da Luca Naddeo ci arriva Ivan Romano che leggermente disturbato da un compagno colpisce male.

Al 70esimo l’episodio decisivo, Luca Naddeo si fa intercettare uno scarico sulla trequarti avversaria, sul lancio successivo Vincenzo Di Muro interviene pulito sul pallone, per il direttore di gara Scipione è fallo, questa volta Esposito disegna una parabola su cui nulla può fare Nicola Sorgente, l’Atletico Salerno passa in vantaggio.

L’Arechi Calcio prova a reagire, al 73esimo Luca Giannattasio cerca Luca Naddeo ma Landi è attento e respinge con i pugni. Al 77esimo Luca Attanasio trasforma il campo di calcio e gli avversari in uno slalom di coppa del mondo di sci e scarica su Amedeo Ceresoli che rientra e calcia senza trovare la porta. Al 81esimo ci prova Luca Naddeo da fuori area ma non è preciso.

L’Arechi Calcio adesso è sbilanciato in avanti, dentro anche Raffaele Sica e Gennaro Porcaro ma sono i padroni di casa ad essere pericolosi in contropiede, ancora Nicola Sorgente salva i suoi. I ragazzi di patron Stammelluti ci provano ma nel finale non riescono ad andare oltre qualche mischia su diversi calci piazzati dopo tre minuti di recupero l’arbitro Scipione dice che può bastare, L’Atletico Salerno batte l’Arechi Calcio per 1 a 0.

Terza Categoria – Girone B 12° Giornata

Stadio Bolognese (Pellezzano)

Atletico Salerno – Arechi Calcio 1-0