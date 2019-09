Aquabike: risultati di prestigio nella tappa che precede la chiusura del Campionato Italiano a Varcaturo il 21 e 22 settembre.

Prosegue con altri tre podi l’avventura del team Fly Motor Show Thoms Nicoll nel Campionato Italiano di aquabike, nonostante l’assenza per infortunio di Salvatore Ancora. Nel mare di Anzio è arrivata una doppietta nella categoria F1 Veteran, con il primo posto conquistato da Sabato Pontecorvo e il secondo di Richard Ingarra. Lo stesso Pontecorvo è salito sul secondo gradino del podio anche nella gara della classe F2, nella quale il bronzo è stato solo sfiorato da Salvatore Babo, che ha chiuso al quarto posto e a un passo dal podio.

Risultati di prestigio che si sommano a quelli ottenuti nelle gare precedenti e che fanno ben sperare in vista della chiusura del Campionato Italiano, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre al lido Varcadoro a Giugliano, davanti ai propri tifosi.