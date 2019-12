Ancelotti all’Everton, è fatta: a breve l’annuncio ufficiale

Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Carlo Ancelotti all’Everton: il tecnico legato al Calcio Napoli fino al 2021 tratta la rescissione.

Nuova avventura per Carlo Ancelotti che, a meno di quindici giorni dall’esonero dal Napoli, potrebbe essere annunciato già oggi dall’Everton. Il tecnico di Reggiolo deve ora discutere il suo svincolo dal Napoli con il quale è legato fino al 2021. Il presidente De Laurentiis non dovrebbe opporsi viste le parole di stima utilizzate e considerando che i soldi non dovuti all’ex tecnico gli consentirebbero di pagare lo stipendio semestrale di Gattuso e di risparmiare circa 3 milioni di euro. Ancelotti dovrebbe portare a Liverpool il suo staff con il figlio Davide e il genero Mino Fulco. Il vice sarà invece Duncan Ferguson, che sta traghettando i Toffees dopo l’esonero di Marco Silva.

Ancelotti è stato scelto in prima persona da Farhad Moshiri, azionista di maggioranza del club, non convinto dalle piste che portavano a Moyes o Arteta. L’Everton ha solo tre punti di distacco dalla zona retrocessione anche se è reduce da una vittoria e da un pareggio.