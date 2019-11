Alla Vitale arriva il Quinto Genova a sfidare la Campolongo Hospital RN Salerno

Sabato 2 novembre la piscina Simone Vitale di Salerno ospita la gara di serie A1 di pallanuoto tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Iren Quinto Genova.

Sabato 2 novembre alle ore 18, la piscina Simone Vitale di Salerno sarà lo scenario della gara di serie A1 di pallanuoto tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Iren Quinto Genova.

Dopo le prime due gare interne della stagione contro i marziani di Brescia e Recco, si gioca per conquistare i tre punti, nel difficile cammino verso la salvezza. Il Quinto fino a oggi ha totalizzato quattro punti in classifica come la Rari, pur disponendo di una formazione di tutto rispetto, attrezzata per navigare nelle zone medio alte della classifica.

Non sarà una gara semplice per Gallozzi e compagni, chiamati a dare la prima soddisfazione interna ai propri tifosi, in un match dal forte sapore di rivincita. È ancora negli occhi di tutti la finale play off persa due anni fa all’ultimo secondo proprio contro i liguri, che sancì la promozione del Quinto e la delusione dei giallorossi.

La sfida si ripete e questa volta in massima serie “Sarà una partita combattuta ed equilibrata, come lo è stata quella con il Posillipo, ma ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni a sostenerci” dichiara Daniel Afonso Gallozzi, uno dei protagonisti di quella storica serie finale. “Il Quinto ha nel nuoto uno dei suoi punti di forza, senza dimenticare giocatori di spessore ed esperienza come Giorgetti e Lindhout”.

Per la gara contro il Quinto il biglietto d’ingresso alla Piscina Vitale ha un costo di € 5,00 ed è possibile acquistarlo in prevendita presso la piscina Nicodemi fino a sabato mattina alle ore 12,30. Per i giovani del settore giovanile e per gli iscritti all’associazione Amici Rari l’ingresso sarà gratuito.