Al Palaerrico con ‘Camillo’ per sostenere la Virtus Pozzuoli

La Virtus Pozzuoli impegnata nei play-out di serie B di basket. La mascotte dello sponsor D’Orta al fianco della squadra per il sogno-salvezza.

Parte da Palermo la serie di incontri che vedrà la Virtus Pozzuoli Basket sfidare la Green Basket Palermo per conquistare la salvezza nel campionato di serie B: cinque incontri con la vittoria assegnata al meglio delle tre gare.

Si comincia sabato 27 aprile al Pala Mangano di Palermo con gara 1, poi, ancora a Palermo, gara 2 il 2 maggio, terzo match a Pozzuoli al PalaErrico domenica 5 maggio (ore 18); le eventuali gare 4 e 5 si terranno a Pozzuoli l’8 maggio e a Palermo il 12 maggio.

La squadra di Pozzuoli è chiamata a quest’ultimo sforzo dopo una stagione altalenante che ha visto il cambio di allenatore con l’arrivo di Mariano Gentile sulla panchina.

Per tutto il campionato l’entusiasmo del pubblico ha incoraggiato la squadra, sorretta da un nutrito pool di sponsor fra i quali la D’Orta Spa, rappresentata in tutte le partite dalla sua mascotte “Camillo”, che ha incuriosito i tanti bambini presenti sugli spalti e che sarà al fianco della squadra anche in questo momento decisivo della stagione per trascinare il pubblico e sostenere la squadra.