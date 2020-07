Acquachiara: Riccardo Siniscalco nuovo allenatore del settore nuoto

Acquachiara: Riccardo Siniscalco (storico allenatore di Rosolino) è il nuovo capo allenatore del settore nuoto.

L’ex tecnico di Massimiliano Rosolino ed Emiliano Brembilla entrerà a far parte della dell’Acquachiara dalla prossima stagione sportiva: “Sono carico e voglio ripagare la fiducia del presidente Franco Porzio che ha creduto in me – spiega Siniscalco – L’Acquachiara è una società blasonata e tra le più grandi a livello nazionale e regionale, di grande tradizione nel nuoto e nella pallanuoto e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Nonostante l’età (ride, ndr) lo spirito è ancora giovane e competitivo; sapere di poter attingere da un serbatoio di quattro impianti mi stimola molto. C’è tanto da lavorare ma le sfide non mi spaventano. Obiettivi? Portare la società nel giro di 2/3 anni ad altissimi livelli nel settore del nuoto“.

Un palmares infinito quello di Riccardo Siniscalco. Da nuotatore, nato e cresciuto al Circolo Canottieri Napoli, otto titoli italiani sotto la guida prima di Bubi e poi di Fritz Dennerlein. Poi da allenatore una bacheca strapiena di successi: oltre 80 titoli tra olimpiadi, mondiali, europei e campionati italiani. E’ stato guida tecnica di Canottieri Napoli, Volturno, Ispra Nuoto e, più volte, nello staff della nazionale italiana.

Tra i suoi allievi prediletti, sicuramente, Massimiliano Rosolino con cui c’è un rapporto speciale. “E’ come un figlio per me – racconta il tecnico partenopeo -. Abbiamo vissuto in simbiosi per circa 12 anni nei quali si è sacrificato tantissimo. Insieme ci siamo presi belle soddisfazioni come quell’indimenticabile oro olimpico a Sydney. Non ho ancora avuto modo di parlare con Massimiliano di questa nuova avventura; è un periodo in cui è molto impegnato a livello professionale ma, sono sicuro, che quando apprenderà la notizia dai siti specializzati e dai quotidiani, sarà contentissimo“.

Siniscalco sarà impiegato presso la piscina comunale di San Sebastiano ma monitorerà l’operato di istruttori e tecnici del settore di nuoto agonistico anche degli impianti di Napoli, Pomigliano d’arco e Cava de’Tirreni.

Confermato alla direzione tecnica del settore nuoto acquachiarino il Prof. Valerio Fusco, storica figura del nuoto azzurro ed allenatore della nazionale italiana fondo, appena rientrato dal collegiale di Piombino (dal 5 al 18 luglio) con la selezione azzurra.

“Non posso che essere contento che Riccardo entri a far parte della nostra famiglia e possa trasmettere quell’esperienza di lavoro vissuto, negli anni, con la Canottieri Napoli, con Rosolino e con la nazionale maggiore. Per l’Acquachiara dovrà essere un valore aggiunto. Abbiamo condiviso tanti momenti insieme; ricordo con piacere i mondiali in Australia in cui, operando nella stessa piscina, abbiamo trascorso tanti momenti insieme, nel poco tempo libero a disposizione“.

