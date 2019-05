Pallanuoto, A2 maschile: sconfitta amara per la Carpisa Yamamay Acquachiara

Pallanuoto: Sul punteggio di 8-9 i biancazzurri hanno avuto a disposizione due superiorità numeriche consecutive, ma dopo hanno subito il +2 definitivo ad opera di Re.

Ennesima prova di carattere della Carpisa Yamamay Acquachiara, che esce a testa alta dal match contro la Roma 2007, ma anche con qualche rimpianto legato alle battute finali dell’incontro. Sul punteggio di 8-9 i biancazzurri hanno avuto a disposizione due superiorità numeriche consecutive, ma non sono andate a buon fine, e successivamente hanno subito il +2 definitivo ad opera di Re.

Oltre al rammarico anche un pizzico di rabbia, legato proprio a quelle due superiorità numeriche: c’è stato il rientro anticipato del giocatore della Roma 2007 nel pozzetto, gli arbitri hanno interrotto il gioco per un paio di minuti ma poi non hanno assegnato il penalty all’Acquachiara.

Dice Mauro Occhiello: “Siamo stati danneggiati doppiamente. Non solo non ci hanno dato un penalty sacrosanto, ma interrompendo inutilmente la superiorità – visto che praticamente non hanno preso alcuna decisione – hanno fatto perdere la concentrazione ai miei ragazzi, che non sono riusciti a sfruttarla. La sconfitta, tuttavia, nulla toglie alla buona prova della mia squadra: pur essendo già salvi, i miei giocatori hanno onorato l’impegno fino al termine”.

Prova di carattere che si è manifestata soprattutto nel bel recupero (da 4-7 a 7-7) con le reti di Ciardi (controfuga), Briganti (rigore) e Pasca (superiorità). Da segnalare le 4 reti dell’ex Fiorillo e la mancata realizzazione da parte di Faiella, per la prima volta a secco in questo campionato. L’altro fedelissimo del gol giallorosso, Vittorioso, non ha giocato.

ACQUACHIARA-ROMA 2007 8-10 (0-3, 2-1, 4-3, 2-3)

Carpisa Yamamay Acquachiara: Rossa, Ciardi 1, Dan. De Gregorio, I. Occhiello 1, Pasca 2, M. Lanfranco, M. Occhiello 1, Ronga, Iula 1, Tozzi, Centanni, Briganti 2, Alvino. All. Petrucci.

Roma 2007 Arvalia: Washburn, Camposecco, Re 3, Fiorillo 4, Miskovic 2, Navarra, Di Santo, Serio, Sofia, Lijoi, Mele, Letizi 1, Faiella. All. Ciocchetti.

Arbitri: De Girolamo e Sponza.

Superiorità numeriche: Aquachiara 1/7 + due rigori, Roma 2007 3/7.

Note: uscito per limite di falli Tozzi (Acquachiara) nel secondo tempo.