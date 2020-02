A2 femminile: derby in parità per la Carpisa Yamamay Acquachiara

Pallanuoto, A2 femminile: Il derby finisce in parità per la Carpisa Yamamay Acquachiara e la squadra porta a casa un punto prezioso per la classifica.

Esce nuovamente il segno X dal derby Sporting Flegreo-Acquachiara, a testimonianza del grande equilibrio esistente tra queste due squadre.

Punto prezioso per le Ach Girl, che conservano l’imbattibilità, ma anche qualche rimpianto: per gran parte della gara è stata la Carpisa Yamamay a condurre, anche di due lunghezze (3-5, 4-6), e la rete del definitivo 7-7 le padrone di casa l’hanno segnata a 43″ dal termine in superiorità (con Carmicino) dopo il vantaggio di Carotenuto a metà quarto tempo, sempre con l’uomo in più.

Top scorers dell’incontro Sgrò e Di Maria con una tripletta a testa. Per lo Sporting Flegreo è il primo punto stagionale.