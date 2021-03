Napoli, ancora problemi al manto stradale: voragine in Via Manzoni

Cronaca di Napoli: un tratto di strada di Via Manzoni ha ceduto (aprendo una voragine e mandando in tilt il traffico).

- Advertisement -

I problemi al manto stradale della città di Napoli hanno portato all’ennesima voragine, stavolta in Via Manzoni.

Come riportato da “Il Mattino”, l’asfalto è stato ingoiato dal vuoto che s’era creato al di sotto per via della rottura di una conduttura dell’acqua, che dopo mesi è riuscita a portare via tutto il sostegno alla strada: per fortuna non ci sono feriti. Il tratto di strada interessato dalla voragine è stato chiuso al traffico, mandandolo in tilt.

Solo la settimana scorsa, una situazione simile è accaduta in via Aniello Falcone, dove un bus rimase intrappolato in una buca profonda: anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito.

Proprio ieri, martedì 16 marzo, la commissione Qualità della Vita del Comune di Napoli ha incontrato l’assessore al Verde Luigi Felaco e il dirigente del Servizio Strade Edoardo Fusco per fare il punto sullo stato dei lavori di Via Manzoni.

Rispondendo alle domande del presidente Francesco Vernetti sullo stato dei lavori in Via Manzoni, l’assessore al Verde Luigi Felaco ha informato che l’Amministrazione sta procedendo in contemporanea alla messa in sicurezza di strada e marciapiede e alla rimozione delle ceppaie sradicate dal vento durante le ultime allerte meteo.

Foto d’archivio