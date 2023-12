Napoli, a Montesanto mercoledì il Natale sulle Ali della Pace

Dalle ore 15 nella sede della Scuola della famiglia in piazza Montesanto l’evento di Natale organizzato dall’associazione Dateci le Ali.

Mercoledì 13 dicembre, dalle 15 alle 18, presso la Scuola della famiglia in piazza Montesanto 25, si svolgerà l’evento “Natale sulle Ali della Pace”. La manifestazione, dedicata ai bambini, è stata organizzata dall’associazione Dateci le Ali in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, che ha offerto gratuitamente la location, e AGE (Associazione Italiana Genitori – Mugnano Area Nord), insieme a numerosi sponsor. Il programma della manifestazione prevede alle ore 15 lo spettacolo dei pagliacci Ole e Ilvia, a seguire quelli del Mago Sasa e del Mago Harley, per poi concludere con l’animazione dedicata alle centinaia di bambini già prenotati per l’evento.

Nell’occasione l’associazione Dateci le Ali presenterà un resoconto dei progetti realizzati nel corso del 2023 e quelli che il consiglio direttivo intende realizzare a partire dal 2024. Saranno, inoltre, esposte le creazioni artigianali delle socie ucraine, realizzate durante i laboratori attivati nell’anno in corso.

“Sono due anni, ormai, che siamo al fianco delle persone e delle famiglie più disagiate del nostro territorio e in particolare di quelle ucraine rifugiate in Campania a causa della guerra – spiega la presidente di Dateci le Ali, Tania Genovese -. Anche in quest’occasione abbiamo voluto dare un segnale concreto regalando un pomeriggio di gioia ai tanti bambini ospitati in città dopo la fuga dalla guerra, offrendo loro un dono di Natale grazie al supporto dei nostri tanti partner che ci affiancano per alleviarne le sofferenze. Per questo devo ringraziare la Fondazione Grimaldi, ma anche Cogeva, Poppella e Iocisto che hanno offerto l’animazione e il buffet, i tanti artisti che hanno voluto donare la loro professionalità per quest’occasione di festa e tante altre aziende: Miasuite, Lg Invest, Confimpresaitalia Campania con Michele Rea, Lions Club Castello Aragonese,Future life, Fontel, Cooperativa sociale, Ortopedia Zungri, Universo Humanitas Protezione Civile”.