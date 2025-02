Ispirata alla Juilliard School di New York, nasce NAP Napoli Arts Performing, la Scuola Campana delle Arti Performative con laboratori e masterclass in diverse discipline dello spettacolo.

Il progetto, programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) attraverso Scabec, sarà presentato alla stampa venerdì 21 febbraio, alle 12.00, a Palazzo Santa Lucia, in Sala De Sanctis, sede della Regione Campania, dall’assessora alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini e da Carlo Morelli, presidente dell’associazione culturale Ad Alta Voce ETS e direttore artistico NAP Napoli Arts Performing; Gianni Simioli, speaker radiofonico, direttore artistico di rassegne musicali e talent scout; Daniele Gramiccia, produttore cinematografico; Vittorio Sodano, make up artist & special effects designer, due volte nomination all’Oscar per i film “Apocalypto” di Mel Gibson e “Il divo” di Paolo Sorrentino.