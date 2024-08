My home my destiny, anticipazioni del 17 e 18 agosto

My home my destiny, le trame del weekend del 17 e 18 agosto. Zeynep trova Mehdi riverso a terra nel suo negozio, privo di sensi.

Zeynep trova Mehdi riverso a terra nel suo negozio, privo di sensi. Viene trasportato in ospedale, ma non è grave e dovrà restare in osservazione una sola notte. Lei decide di restare con lui e non lasciarlo solo.

In un momento di assenza di Zeynep, Mehdi le controlla il cellulare e scopre uno scambio di messaggi in cui il signor Baris le da’ un appuntamento a in un hotel di un quartiere di Istanbul.

Ciò rende Mehdi così sospettoso al punto da spingerlo a convincere la ragazza ad andare all’appuntamento di lavoro per poi pedinarla a sua insaputa.

Nel frattempo, Nermin è sempre più preoccupata e parla con Baris chiedendo di persuadere Zeynep a troncare i rapporti con Mehdi. Baris, fa sapere a Nermin che, non solo parlerà con Zeynep, ma invierà anche un’istanza legale per bloccare i fondi in utilizzo ad Ekrem.

