My home my destiny, anticipazioni al 21 marzo: Gülbin è incerta sulla sua identità

My home my destiny, anticipazioni dal 17 al 21 marzo. Gülbin confida a Zeynep di sentirsi ancora incerta sulla propria identità.

Emine e Savas continuano a godersi la loro “fuga romantica”. La figlia di Sultan ci tiene a far sapere al nipote di Ali Riza che lo considera una persona speciale: ammira il suo buon senso, la sua mente ed il suo cuore.

Neanche Savas si risparmia con i complimenti, seppur più timidamente. Tuttavia, quando Savas sta per confessarle qualcosa d’importante, rompe un bicchiere di vetro, mettendo in allarme Emine che gli ordina di alzarsi.

A questo punto, il giovane si blocca e si chiude a riccio. Parallelamente, Zeynep e Gulbin stanno chiacchierando, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Quest’ultima si congratula con la prima per la vita che è riuscita a costruirsi, nonostante tutto. Zeynep le ricorda che anche lei potrà far parte di questa vita, se lo vorrà.

Gulbin, però, mette l’accento sulla difficoltà di riuscire a capire chi sia davvero, ora che tutto è cambiato, a partire dal suo rapporto con Tekin, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

La mora le ricorda che prima o poi s’innamorerà di nuovo, perché troverà l’uomo giusto, ed avrà un nuovo lavoro; in più, le propone di realizzare un sogno insieme.

Zeynep propone a Gulbin di realizzare un grande sogno insieme: non possono tornare indietro e cambiare la loro infanzia, ma possono andare avanti, aiutando altre persone in difficoltà.

La sua idea è quella di creare una fondazione per dare una mano alle donne che hanno bisogno di capire che non sono sole. La sorella maggiore accetta subito, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

In seguito, si uniscono agli altri per sedersi a tavola e mangiare. Zeynep è commossa: sa che i suoi cari sono stanchi, ma sa anche che hanno fatto del loro meglio per cercare di essere felici come sono adesso.

Poi, finalmente, arriva il grande giorno della protagonista, radiosa mentre convola a nozze con il suo amato Baris. Parenti ed amici li guardano emozionati. Ha inizio una festa fantastica.

Un mese dopo le nozze di Zeynep e Baris, Cemile è in trepidante attesa: sta per scoprire se è incinta oppure no. La rossa piange di gioia, perché il test ha dato esito positivo, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nuh corre da Cemile, la quale gli dà la bella notizia. I due non stanno nella pelle per la gioia. Intanto, prosegue a gonfie vele la convivenza tra Sultan ed Ali Riza. Anche Savas vive con loro, mentre Emine ha preso una casa in affitto in cima alle montagne.

La madre vorrebbe che abitasse con loro. D’altra parte, secondo il giovane Emine ha fatto questa scelta per evitare di stare a stretto contatto con lui, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

In effetti, quando lei arriva, l’imbarazzo tra di loro è palpabile. Evidentemente, si piacciono ancora, ma ancora non sono riusciti a dichiararsi.

Gulbin vive insieme a Sakine, a casa di Nermin: tra la figlia e la madre, finalmente, le cose vanno molto bene. Dopo aver fatto qualche complimento a Gulbin, Sakine viene presa da parte dall’amica.

Nermin vuole che lei prenda in mano la sua vita, accettando le quote del ristorante che intende cederle; in fin dei conti, sono Sakine e Sultan che mandano avanti l’attività, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

La donna è in difficoltà, anche perché non sa se sarà in grado di gestire un’attività, ma la mora insiste: deve credere in se stessa, ed in più al suo fianco ci sarà Sultan, alla quale Ali Riza ha ceduto le sue quote.

Intanto, Gulbin telefona a Zeynep, che è nella sua nuova casa insieme a suo marito Baris e un cane, Rio; il rosso, però, le propone di dare al cagnolino “un compagno di giochi umano”, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

In un secondo momento, sono tutti riuniti, pronti per il grande giorno di Zeynep: ci sono anche Benal e la piccola Mujgan. Nuh coglie l’occasione per annunciare che presto lui e Cemile diventeranno genitori. Sono tutti molto contenti.

Zeynep sta preparando il suo discorso, ma è molto agitata. Baris interviene per infonderle un po’ di coraggio. Intanto, Emine si avvicina a Savas; i due continuano a flirtare, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Poi, Emine coglie l’occasione per proporre a Savas di trasferirsi da lei, in modo tale da lasciare più intimità a Sultan ed Ali Riza. Lui sembra intenzionato ad accettare la gentile offerta. All’improvviso, arriva la protagonista, e tutti l’applaudono.

Zeynep, sul palco, parla dei bambini e dell’importanza che ha la casa in cui si nasce, quella che determina il destino dell’individuo, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

La mora parla della “catena” che aveva al collo nell’abitazione in cui è nata, la stessa che aveva sua madre Sakine, e molte altre donne: è importante spezzarla e cambiare il destino delle generazioni future.

Così, Zeynep realizza il suo sogno nel cassetto, quello di creare una fondazione per aiutare le donne in difficoltà.

Rileggi le ultime anticipazioni di My home my destiny.