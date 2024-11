My home my destiny, anticipazioni al 15 novembre: Nermin riceve una notizia fantastica

By

My home my destiny, anticipazioni dall’11 al 15 novembre. Nermin riceve una notizia fantastica: grazie e Baris torna in possesso di tutti i suoi averi.

Mehdi esce di prigione grazie anche alla difesa eccellente di Zeynep.

Inizia per lui una nuova vita come socio in affari di Cengiz e come benvenuto, all’uscita del locale dove è andato a festeggiare con la famiglia, subisce un agguato da alcuni uomini che eludono le sue guardie del corpo e cercano di ucciderlo.

Nuh rimane sconvolto dall’attacco e quando Cemile gli chiede di lasciare il lavoro da Baris, decide di non farlo e di sfidare Mehdi, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nermin riceve una notizia fantastica. Grazie e Baris torna in possesso di tutti i suoi averi ed esce a festeggiare con Sultan e Emine.

Zeynep passa invece una splendida giornata con Baris. E sollevata per aver fatto liberare Mehdi, si sente finalmente libera e priva di rimorsi, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nermin si trasferisce nella sua vecchia casa e propone a tutte le donne di andare a vivere con lei, ma nessuna vuole lasciare la casa che hanno sistemato insieme. Solo Zeynep decide di andare a vivere con lei. Sakine ne è distrutta.

Alla fine, le raggiunge davanti al portone e implora Zeynep di non abbandonarla. In quel momento arriva un uomo in moto e spara un colpo verso le donne.

