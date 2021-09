Mugnano del Cardinale, inosservanza obbligo d’istruzione ai minori: denunciata una 30enne

Mugnano del Cardinale: i Carabinieri hanno denunciato una donna di 30 anni che non mandava da tempo il figlio alla scuola elementare.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza.

Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni.

All’esito delle verifiche, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tuttavia denunciato in stato di libertà una 30enne di Mugnano del Cardinale che, senza giustificato motivo, aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria al proprio figlio, il quale da tempo non frequentava le lezioni della scuola elementare.

La donna è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all’articolo 731 del Codice Penale (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori).