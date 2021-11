Movida: il Comune di Napoli valuta la chiusura anticipata dei locali

Comune di Napoli: al vaglio di Palazzo San Giacomo l’ipotesi di istituire fasce orarie di apertura per i locali. De Iesu (assessore alla Polizia Municipale e Legalità): “Trovare soluzione per mettere tutti d’accordo”.

Il Comune di Napoli sta valutando l’ipotesi di istituire fasce orarie di apertura per i locali della movida, i cosiddetti “baretti”, allo scopo di prevenire nel modo migliore possibile i casi di violenza (che non sono pochi, specialmente nei weekend).

Come riporta “Fanpage”, a breve potrebbe esserci un’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, che prevederà la chiusura anticipata dei locali disciplinata da due fasce orarie. Alcuni “rumors” parlano di chiusura alle 23 dal lunedì al giovedì e all’una di notte per weekend: ipotesi su cui c’è già il no di Confcommercio e Confesercenti.

Su tale scenario si è già espresso Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e Legalità del Comune di Napoli: “Stiamo valutando la riduzione dell’orario di apertura dei locali -ha spiegato l’ex Questore a margine di una conferenza stampa sulla Napoli Marathon- perché con una fascia temporale ridotta, sarà anche più facile controllare il territorio”.

Lo stesso De Iesu ha inoltre aggiunto che a breve verranno consultati sia l’assessora alle Attività produttive, Teresa Amato, che commercianti e residenti, affinché si possa trovare una soluzione tale da mettere tutti d’accordo.