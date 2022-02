Movida a Napoli, Manfredi: “Distinguere locali corretti da quelli che non rispettano le regole”

Comune di Napoli: il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto a “Radio Crc” per fare il punto dopo il weekend in cui è entrata in vigore la nuova ordinanza sulla movida.

“Il nostro sulla movida è un percorso: ci vuole una collaborazione tra tutti quelli che sono gli attori di questo processo. Dobbiamo distinguere tra quelli che sono gli esercenti corretti rispetto a quelli che non solo non osservano le regole ma fanno un tipo di attività basata sulla confusione. Non è solo un discorso di norme. L’ordinanza è temporanea. Il discorso è legato alla pacifica convivenza tra le persone e alla gestione del tempo notturno che va distribuito sulla città, con attività che consentano ai giovani di non ammassarsi tutti nello stesso luogo”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando su Radio Crc, nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele, l’ordinanza comunale sulla vita notturna in città.

“È stato un fine settimana di sperimentazione – ha continuato il primo cittadino -: si è applicata per la prima volta questa ordinanza concordata in sede prefettizia. Poche le situazioni in cui non sono stati rispettati orari di chiusura; ovviamente ci sono ancora circostanze di difficile gestione dell’ordine pubblico. Del resto, è un problema nazionale. Bisogna avviare un percorso per regolamentare meglio la notte nelle grandi città. Il problema dei controlli è importante ma dipende anche da cosa bisogna controllare. È chiaro che il controllo della chiusura è più semplice rispetto alla somministrazione dell’alcol ai minori. Il tema della quiete pubblica, in ogni caso, è fondamentale”.