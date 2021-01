Mostra d’Oltremare: il complesso fieristico di Fuorigrotta sarà Covid Vaccine Center

Mostra d’Oltremare: i padiglioni 1 e 2 del grande complesso fieristico di Napoli accoglieranno il centro per le vaccinazioni contro il Covid 19.

La Mostra d’Oltremare, il grande complesso fieristico del quartiere napoletano di Fuorigrotta, è pronta a diventare Covid Vaccine Center della Asl Napoli 1.

Come riportato da “Repubblica”, sono in corso le ultime rifiniture per far sì che i padiglioni 1 e 2 della Mostra accolgano per un periodo da due a sei mesi il centro per le vaccinazioni anti Covid-19 da somministrare ai cittadini di Napoli.

Il centro vaccinale avrà l’info-point dell’ASL Napoli 1 Centro, la sala accettazione, la sala vaccini, la sala di attesa e di osservazione post vaccino, il primo soccorso, l’area di stoccaggio e smistamento delle dosi del vaccino.

Nell’appalto è prevista anche un’area logistica con depositi separati per pulito e sporco, un’area operatori sanitari con spogliatoi annessi ai locali igienici e spazio relax e un’area gioco per bambini.

L’area per le vaccinazioni avrà 15 box per effettuare le vaccinazioni contemporaneamente. Una volta uscito da un box, il cittadino avrà a disposizione un’ampia area con le sedie per aspettare i 15 minuti di rito per verificare eventuali reazioni anomale al vaccino.

Foto: “Repubblica”