Moon Knight: Ecco il nuovo trailer della serie Disney [VIDEO]

Moon Knight, anticipazioni. A due settimane dal debutto della serie Disney sul suo servizio di streaming sul personaggio della Marvel.

Arrivano le ultime anticipazioni su Moon Knight, ultima serie tv Marvel prodotta da Disney. La serie arriverà su Disney+ il prossimo 30 marzo e l’attesa, per i fan, si fa sempre più serrata.

Advertisement

In questi giorni il colosso americano ha rilasciato un nuovo teaser trailer della serie, in cui vediamo Steven è alle prese con le sue altre identità: quelle del mercenario Marc Specter e Mr. Knight.

Nel filmato spazio anche alla trasformazione del protagonista, inseguimenti in macchina e problemi mentali. Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy sono le star del nuovo progetto prodotto per la piattaforma di Disney+.

Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer.

Questa la trama di Moon Knight.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector.

Ecco il trailer della serie tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moon Knight (@themoonknight)

Rileggi le ultime anticipazioni di Disney+.