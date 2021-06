Montecorvino Pugliano, cocaina nascosta nell’orto: pusher 33enne in manette

Cronaca di Salerno: la Polizia ha arrestato un uomo di 33 anni che aveva nascosto 130 grammi di cocaina nell’orto di casa.

La Squadra investigativa del Commissariato di Battipaglia ha arrestato un 33enne di Montecorvino Pugliano per detenzione a fini di spaccio.

Il pusher è stato fermato in flagranza di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, per cui i poliziotti lo hanno controllato mentre era a bordo della propria auto sulla strada provinciale di Montecorvino Pugliano, sorprendendolo in possesso di 5 grammi di cocaina e di un bilancino elettronico.

I poliziotti hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo e, in un terreno di proprietà di pertinenza dell’abitazione a Montecorvino Pugliano, hanno trovato 130 grammi di cocaina nascosti in un foro nel terreno dell’orto.

Lo spacciatore è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato nel carcere di Fuorni, in attesa della convalida dell’arresto.