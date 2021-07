Monte di Procida, si getta in mare per salvare due ragazzini: 57enne disperso

Monte di Procida: proseguono senza sosta le ricerche di un 57enne che nella giornata di ieri si è gettato nelle acque di Torregaveta per salvare due ragazzini.

Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 57 anni che risulta disperso nelle acque di Torregaveta, nell’area di Monte di Procida.

Come riporta “Il Mattino”, alle 12 di ieri, giovedì 1 luglio, l’uomo si è lanciato in mare con altre due persone per soccorrere due giovanissimi in difficoltà per la corrente e le onde alte.

Da quanto si è appreso, uno dei soccorritori, nella zona a raccogliere frutti di mare, risulta al momento disperso. Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera e Carabinieri.

Sia i due ragazzi (poi trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pozzuoli) che le altre persone gettatesi in acqua in loro aiuto sono state riportate a riva dai mezzi di soccorso: ora si cerca il 57enne disperso.