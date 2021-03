Monte di Procida e Bacoli: Come rinnovare le tessere sanitarie scadute

I Comuni di Monte di Procida e Bacoli mette a disposizione un servizio di supporto gratuito per agevolare il rinnovo delle tessere sanitarie scadute. Ecco come fare.

I Comuni di Monte di Procida e Bacoli, in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile Falco, in virtù della forte richiesta da parte dell’utenza di rinnovo delle tessere sanitarie, in questo momento assolutamente necessarie per completare l’iter di adesione alla campagna vaccinale, mette a disposizione un servizio di supporto gratuito rivolto all’utenza dei comuni di Bacoli e di Monte di Procida.

Chi ha necessità di richiedere il rinnovo della tessera sanitaria può inviare la foto della tessera scaduta o scrivere il codice fiscale in queste due modalità:

– Inviando un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

volontariato@pcfalco.org

Oppure

– Inviando un messaggio Whatsapp al seguente numero:

3533457450.