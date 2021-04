Moda Primavera Estate 2021: Eleganza e raffinatezza con un tocco di sensualità, i vestiti per le tue occasioni speciali della collezione moda Primavera Estate 2021.

Dall’abbigliamento agli accessori, passando anche per le calzature. I colori tendenza della moda Primavera Estate 2021 saranno protagonisti del guardaroba femminile di stagione. Eleganza e raffinatezza con un tocco di sensualità, i vestiti per le tue occasioni speciali della collezione moda Primavera Estate 2021. Vi consiglieremo come indossare il blu, il fucsia, il bianco, il color verde smeraldo e, dulcis in fundo, anche il giallo.

Primo tra i colori moda Primavera Estate 2021 in gallery è il blu. Sensuale indossato mette in risalto .

Come indossare il fucsia? Ancora una volta, seguendo le tendenze moda Primavera Estate 2021. Il look proposto da Ombelico Boutique è sensuale, giocoso e soprattutto sexi: l’abito lungo è la dimostrazione che si può cantare fuori dal coro anche con una tonalità delicatissima. Un abito che ferma il tempo!

Creare un look total white è cosa buona e giusta: tra i colori moda Primavera Estate 2021 c’è anche il bianco. Il vestito bianco denota classe e sofisticatezza femminile. Nota bene, il vestito bianco che indubbiamente ameremo indossare è lungo con uno spacco mozzafiato che lascia intravedere la gamba slanciata e sexi.

Ed ecco il giallo colore moda Primavera Estate 2021: fortemente vibrante ma allo stesso tempo delicato e sopraffino. Stretto e lungo, slancia la figura femminile fino a diventare unico. Lo dimostra il tessuto in raso che accarezza il corpo come fosse una seconda pelle.

E infine, non poteva mancare il colore verde smeraldo che farà parlare di sé anche nella moda Primavera Estate 2021. Un abito semplice ma complice della donna che lo indossa. Il modello propone uno spacco centrale sobrio che lascia intravedere le gambe slanciate e scivola giù con classe,

Allora a ognuna il suo colore. A ognuna la sua Primavera Estate 2021.

