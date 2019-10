Vestiti lunghi eleganti e stivali: outfit perfetto per ogni occasione

Quali sono i colori moda da scegliere in questa stagione autunno-inverno 2019/2020? Vediamo le creazioni outfit di questa stagione.

Un abito lungo elegante e degli stivali sono potenzialmente in grado, da soli, di creare un outfit sofisticato e alla moda. Da qualche anno a questa parte, sempre più spesso si vedono abbinamenti di questo tipo, tanto che la combinazione è diventata un vero must di stagione che si riconferma anche quest’anno.

Che si tratti di stivali alti o flat poco importa: quello che conta è che siano adatti al tipo di occasione.

Se gli stivali più bassi possono essere utilizzati a ogni ora del giorno, è utile ricordare che i tacchi alti possono rendere elegante qualsiasi tipo di vestito, anche il più semplice.

Scegliere i vestiti lunghi eleganti e gli stivali da abbinare

Come scegliere gli abbinamenti migliori? Di sicuro il proprio gusto personale e l’occasione devono essere tenuti in considerazione, così come anche le ultime tendenze in fatto di abiti. Se si cercano vestiti lunghi eleganti per eccellenza, quelli di TWINSET sono tra i più apprezzati del momento, anche tra le star della tv e dei Social, che amano il brand sia per la scelta proposta che per la qualità degli abiti.

Abiti lunghi di ogni tipo, che se abbinati sapientemente possono diventare eleganti e adatti anche alle occasioni più glamour. Se poi si aggiunge al tutto un paio di stivali, il gioco è fatto e l’outfit perfetto è servito.

Quali sono i colori moda da scegliere in questa stagione autunno-inverno 2019/2020? Si va dai più classici a quelli che più di altri caratterizzano proprio questa stagione. Ecco, quindi, che accanto a un sempre presente nero, declinato in diverse forme, appaiono anche stampe animalier, colori come il bianco, il rosso, il bordeaux, il verde scuro e molti altri ancora.

Per non parlare, poi, degli abiti in tulle trasparente che si riconfermano decisamente di tendenza. Questi potrebbero apparire non troppo eleganti, ma se abbinati alla perfezione lo diventano e sono anche in grado di attirare l’attenzione. Anche in questo caso, la scelta degli stivali è una delle più consigliate, perché in questo modo si va a rendere particolare il look ma senza rinunciare all’eleganza.

Georgette, abiti in maglia con inserti in tulle, tessuti leggeri e svolazzanti: queste sono solo alcune delle scelte che possono essere fatte da chi desidera acquistare un abito lungo in grado di essere chic in ogni occasione.

Per quel che concerne questo abbinamento, si deve ricordare che se non si amano i tacchi alti e sottili, decisamente eleganti ma anche difficili da portare, allora si deve optare per stivali cowboy. Oltre a essere di tendenza, questo tipo di stivali hanno molto spesso dei tacchi più grossi e portabili.

Un risultato simile si può ottenere anche con gli anfibi, che ben si sposano sia con gli abiti lunghi che con quelli medi. Queste scarpe sono decisamente comode e soprattutto, non passano mai di moda, rivelandosi una scelta ottimale per chi ama indossare uno stesso accessorio non solo per una stagione.

Come si nota, giocando con forme, tessuti, colori e soprattutto con gli abbinamenti sarà possibile andare a creare diverse tipologie di outfit.

Foto di copertina: sfilata Fashion Week di Milano