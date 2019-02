Peppe Planeta tra la moda per i capelli e l’innovazione

Nella cornice di uno degli angoli più eleganti di Napoli, in via San Paquale a Chiaia, il noto stilista dei capelli Peppe Planeta (nella foto) resta sempre in primo piano per le sue apprezzate e super richieste acconciature.

Considerato a pieno merito come l’hair stylist dell’innovazione e della qualità, Planeta, con il suo noto ed affollato centro di via San Pasquale a Chiaia, 72 rimane senza dubbio il punto di riferimento più gettonato per coloro che in fatto di estetica desiderano essere sempre al top.

Amico e guida di un’infinita schiera di clienti, tra cui attori, musicisti e cantanti, Peppe Planeta, sia sul set cinematografico che nei camerini del teatro, sia a confronto con una giovane sposa che con un’indossatrice, riesce sempre a ribadire il suo inconfondibile e moderno stile.

Ecco perchè sono sempre di più i personaggi di entrambi i sessi che ricorrono ai suoi magici tagli ed alle sue straordinarie acconciature per occasioni professionali e private. Passando dagli ambienti del teatro d’innovazione a quelli del classico così come dai cantanti delle moderne generazioni, alle ragazze ed alle donne di oggi, Peppe Planeta, riesce ad infondere una forte personalità a quanti ricorrono alle sue sensazionali soluzioni estetiche.

Ed è così che anche per questo inizio di 2019, Planeta, insiste nel ribadire il suo trend fatto di classe e bellezza insieme a tutti gli elementi giusti per un sicuro successo.

Noto per le sue extension con capelli 100% naturali e per la sua tecnica che con la cheratina ed il laser a freddo permette di portare a termine un prolungamento in grado di non rovinare i capelli e non di danneggiare i bulbi, Planeta, offre alla sua schiera di amici anche una consulenza specialistica per le più le innovative tecniche di tatoo. Ancora in via San Pasquale a Chiaia tutte le ultime novità per la pulizia profonda del colore, con l’ eliminazione totale di un colore indesiderato, mantenendo i capelli sani.