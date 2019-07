La casa d’aste di New York Sotheby’s mette all’asta le sneakers da collezione

La casa d’aste di New York Sotheby’s ha messo all’asta degli esemplari rarissimi di scarpe, Nike, Adidas e Air Jordan. Valore stimato di alcune sneakers tra i 110.000 e i 160.000 dollari a paio.

Per la prima volta nella storia, la famosissima casa d’aste di New York: Sotheby’s ha messo all’asta degli esemplari rarissimi di scarpe, Nike, Adidas e Air Jordan.

Il tutto è stato realizzato grazie alla collaborazione con il negozio “Stadium Goods” famosissimo reseller, che offre una selezione di sneakers tra le più rare e introvabili al mondo.

L’evento si terrà a New York dal 11 al 23 Luglio e si potrà partecipare sia online sia recandosi presso gli uffici del colosso Newyorkese.

Il pezzo forte della collezione è senza dubbio una delle prime scarpe da corsa realizzate dalla Nike: la “Moon Shoe” creata appositamente per le qualificazioni ai giochi olimpici del 1972.

La scarpa è interamente fatta a mano ed ha una tiratura di soli 12 esemplari, per un valore stimato tra i 110.000 e i 160.000 dollari a paio.

Altre sneakers dal valore strabiliante sono quelle autoallaccianti del film Ritorno al Futuro, presenti in due versioni, le “Nike Mag” del 2011 dal valore di circa 13.000 dollari e le “Nike Mag” del 2016 in tiratura limitata a 89 paia dal valore stimato tra i 50.000 e i 70.000 dollari.

Ma la lista non finisce qui, saranno battute all’asta anche sneakers più accessibili come le off-white x Air Jordan di Virgil Abloh, un paio di Jordan 1 del 1994, le Adidas NMDs realizzate da Pharrell per Chanel e tantissime altre.

L’evento interesserà tutti gli appassionati di sneaker del mondo.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’asta.

https://www.sothebys.com/en/articles/the-hype-is-real-bid-on-100-of-the-rarest-sneakers-ever-produced